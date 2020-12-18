Артистка чуть не умерла на сцене через насекомое

Женщина выплюнула насекомое и отпустила его лететь дальше. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Певица MamaRika рассказала, как во время концерта ей в рот залетел жук.

Несколько звезд украинского шоу-бизнеса имели неосторожность травмироваться. Певица Ирина Федишин выбила передний зуб микрофоном, а вот MamaRika вообще чуть не умерла на сцене. Что стало причиной, певица рассказала в шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі".

"Даже летом во время концерта мы включаем много прожекторов. Когда вечереет, то на них слетается вся мошкара. Представьте, выполняя одну из песен, я взяла высокую ноту. Чтобы она прозвучала, надо широко открыть рот. И именно в тот момент в мой рот залетает большой жук", - рассказала певица.

По словам артистки, она почувствовала, что начинает давиться.

"Мне не хватало воздуха. Хорошо, что девушки из балета сориентировались и начали меня заслонять от зрителей. А я просто повернулась и начала выкашливать жука", - сказала она.

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Женщина выплюнула насекомое и отпустила его лететь дальше.

Владимир Остапчук всю жизнь был отличником, но на год стал двоечником по состоянию здоровья. Ведущий Остапчук знает несколько иностранных языков и перфекционист по жизни. Такое стремление к знаниям у него с детства.