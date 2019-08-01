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четверг, 01 августа 2019 19:01

Арсен Мирзоян на съемках экстремального клипа похудел на 2 кг
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Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь
Фото: пресс-служба
Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь
Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь
Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь

Съемки нового видео певца Арсена Мирзояна на песню "Незнайомці" с альбома "Інгредієнт" проходили в крайне стрессовых обстоятельствах. Артист провел 10 часов в скафандре на угольном хранилище. В результате потерял 2 килограмма. Также ему пришлось выпить 6 литров воды.

Несмотря на постоянное охлаждение в течение работы в душе, что создавала пожарная машина, которая специально дежурила на локации, фотограф все же не избежала теплового удара. Сейчас все участники съемок восстановили свое здоровье.

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Как отмечает певец, съемочная команда во главе с режиссером Олегом Борщевским пошла на опасные условия, чтобы создать максимально приближен к реальности эффект пребывания на другой планете.

Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь, а релиз альбома "Інгредієнт" - на ноябрь. В поддержку последнего артист даст концерт во Дворце "Украина" 26 ноября.

Недавно на Аллее звезд в центре столицы появились памятные звезды в честь группы "Друга ріка" и "Скрябін".

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