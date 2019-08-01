Арсен Мирзоян на съемках экстремального клипа похудел на 2 кг

Фото: пресс-служба

Съемки нового видео певца Арсена Мирзояна на песню "Незнайомці" с альбома "Інгредієнт" проходили в крайне стрессовых обстоятельствах. Артист провел 10 часов в скафандре на угольном хранилище. В результате потерял 2 килограмма. Также ему пришлось выпить 6 литров воды.

Несмотря на постоянное охлаждение в течение работы в душе, что создавала пожарная машина, которая специально дежурила на локации, фотограф все же не избежала теплового удара. Сейчас все участники съемок восстановили свое здоровье.

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Как отмечает певец, съемочная команда во главе с режиссером Олегом Борщевским пошла на опасные условия, чтобы создать максимально приближен к реальности эффект пребывания на другой планете.

Премьеру клипа на трек "Незнайомці" запланировано на сентябрь, а релиз альбома "Інгредієнт" - на ноябрь. В поддержку последнего артист даст концерт во Дворце "Украина" 26 ноября.

Недавно на Аллее звезд в центре столицы появились памятные звезды в честь группы "Друга ріка" и "Скрябін".