Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко устроили романтическую прогулку на яхте

Фото: Социальные сети

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые в марте повторно поженились в Таиланде, покатались на яхте по Днепру.

Романтическими фотографиями с прогулки влюбленные поделились на своих страницах в Instagram. На фотографиях пара сидит на судне и нежно обнимается.

"Мы с любимым сегодня на воде. Это не диета", - коротко подписал изображение Арсен.

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Напомним, что на тайской свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна ведущим был украинец, а невеста шла к алтарю под песню своей мамы Нины Матвиенко.