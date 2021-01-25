Яркий макияж и мини: Екатерина Кухар показала фото себя в юности

Екатерина Кухар с преподовательницей Татьяной Таякиной

Екатерина Кухар опубликовала редкое архивное фото, показав себя еще до того, как она добилась успехов в балете и прославилась. Оказывается, украинская прима-балерина в юности любила носить яркий макияж и мини-платья.

В 2017 году благодаря участию в проекте "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала настоящей знаменитостью. Ее колкие замечания в адрес участников, поданные со всей воспитанностью, очень понравились публике. Сразу можно сказать, что балерина за словом в карман не полезет. Интересно так же и то, что это не помешало ей построить довольно хорошие отношения со многими танцорами и звездами танцевального шоу.

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Примой-балериной украинской оперы Катерина Кухар стала в 1999 году сразу после училища. Важный вклад в ее работу и навыки вложила Татьяна Таякина, которой, собственно, и посвятила свой пост балерина. Танцовщица поблагодарила педагога в день ее рождения.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love – Искусство любить себя. Чета производит редкие аромасвечи и средства по уходу за телом.