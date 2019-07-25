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четверг, 25 июля 2019 11:32

Аппетитная Настя Каменских показала откровенное фото с ванной комнаты

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Аппетитная Настя Каменских показала откровенное фото с ванной комнаты
Настя Каменских показала откровенный домашний снимок. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в нижнем белье рассказала, как проводит свой день и успевает выполнить запланированные задачи.

Соблазнительный снимок с информативным постом звезда опубликовала в Instagram.

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Фото Каменских сделала в собственной ванной перед зеркалом. Ненакрашенная Настя чистила зубы и позировала в белом нижнем белье.

"Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям в рамках челленджа #обіцяюзаліто. Просыпаюсь в шесть утра и начинаю день со спорта. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное - раньше встал - больше успел. Питаюсь тоже по четкому графику. Ложусь спать в десять-одиннадцать вечера, если меня нет выступлений или концертов", - поделилась с фолловерами Каменских.

Комментаторы пришли в восторг от домашнего снимке Насти.

"Невозможно быть настолько красивой", "Невероятная фигура", "Красавица", "Аппетитная такая", "Люблю тебя за откровенность и искренность", - пишут они.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Недавно певица Настя Каменских засветила соблазнительную фигуру в фотосессии для глянцевого журнала L'Officiel Ukraine.

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