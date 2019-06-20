Аппетитная Эшли Грэм засветила ножки в обольстительной съемке

Фото: @allure

Американская пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в соблазнительной фотосессии для журнала Allure.

Фотографии разместили на официальном сайте глянца и в Instagram.

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Эшли позировала в разноцветном свитере и черных трусах с высокой талией. Волосы Грэм были влажными, на лице яркий макияж с акцентом на глаз

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами:

"Твои фото это вдохновение", "нереально шикарная", "ты - любовь", "невероятный макияж", "круто выглядишь".

Plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar и позировала с куриной ножкой в руках.