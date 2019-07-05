Аппетитная Эшли Грэм засветила фигуру на пляже

Фото: @ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в купальнике.

Фото фигуры звезда выставила в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини

Модель позировала на фоне скал в воде в красном бикини от бренда Swimsuits For All.

Сексуальный образ Грэм завершал яркий макияж и распущенные волосы.

Поклонники пышнотелой манекенщица были в восторге от фото.

"Ты роскошная с головы до ног", "я просто в восторге от тебя", "такая горячая", "обожаю твою энергию".

Недавно Эшли Грэм поразила поклонников фотографиями в сексуальном бикини.