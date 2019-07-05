Аппетитная Эшли Грэм засветила фигуру на пляже

Американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в купальнике.
Фото фигуры звезда выставила в Instagram.
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Модель позировала на фоне скал в воде в красном бикини от бренда Swimsuits For All.
Сексуальный образ Грэм завершал яркий макияж и распущенные волосы.
Поклонники пышнотелой манекенщица были в восторге от фото.
"Ты роскошная с головы до ног", "я просто в восторге от тебя", "такая горячая", "обожаю твою энергию".
Недавно Эшли Грэм поразила поклонников фотографиями в сексуальном бикини.
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