Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии

Фото: @ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar.

Пляжные снимки в откровенных купальниках знаменитость запостила в Instagram.

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На одной с фотографий Эшли позировала в соблазнительном бикини и с куриной ножкой в руках.

Пользователи сети начали активно комментировать новые снимки модели.

"Если бы я мог стать куриной ножкой", "Почему я не могу выглядеть также красиво, когда обедаю?", "Ты будто бы солнце", - пишут они.

Модель plus-size модель Эшли Грэм удивила поклонников фотографиями в сексуальном бикини. Знаменитость позировала на пляже в купальниках разных фасонов.