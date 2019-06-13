Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии

Американская plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar.
Пляжные снимки в откровенных купальниках знаменитость запостила в Instagram.
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На одной с фотографий Эшли позировала в соблазнительном бикини и с куриной ножкой в руках.
Пользователи сети начали активно комментировать новые снимки модели.
"Если бы я мог стать куриной ножкой", "Почему я не могу выглядеть также красиво, когда обедаю?", "Ты будто бы солнце", - пишут они.
Модель plus-size модель Эшли Грэм удивила поклонников фотографиями в сексуальном бикини. Знаменитость позировала на пляже в купальниках разных фасонов.
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