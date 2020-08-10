Антонио Бандерас отмечает день рождения с коронавирусом

В день рождения испанский актер узнал о том, что заразился коронавируса. Фото: Instagram

Сегодня, в свой день рождения, известный испанский актер Антонио Бандерас узнал, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Сегодня я вынужден праздновать свой 60-й день рождения после карантина и после того, как получил положительный тест на Covid-19. Хочу добавить, что чувствую себя относительно хорошо. Устаю больше чем обычно. Но уверен, что поправлюсь как можно скорее" - написал Бандерас.

10 августа актер Антонио Бандерас празднует 60-летие. Покоритель миллионов поклонниц родился в испанском городе Малага. В детстве мечтал стать футболистом и делал все для реализации мечты. Но сломал ногу. Поэтому о профессиональном спорте пришлось забыть.

Позже актер посетил мюзикл "Волосы" и был настолько впечатлен, что однозначно решил: хочет стать актером. Бандерас поступил в актерскую школу и присоединился к одному из театральных коллективов родного города.

Как-то на театральном выступлении Бандераса заметил испанский режиссер Педро Альмодовар. Он снял молодого испанца в своем фильме "Лабиринт страсти".

Популярным Антонио стал после выхода киноленты "Женщины на грани нервного срыва" в 1986 году.

А через несколько лет он попадает в Голливуд благодаря певице Мадонне. Тогда он плохо знал английский язык, поэтому слова своего персонажа изучал фонетически, часто не понимая, о чем именно говорит. Но совсем скоро его стали чаще звать в новые проекты.

Предлагаем вспомнить самые лучшие фильмы, которые можно смотреть много раз, с участием Бандераса.

"Маска Зорро" (1998)

"Соблазн" (2001)

"Дети шпионов" (2001)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арнольд Шварценеггер стал дедом

Киностудия Lionsgate планирует снять 4-ю и 5-ю части американского боевика "Джон Вик", как только Киану Ривз станет доступен в начале следующего года. Сейчас 55-летний канадский актер продолжает съемки в 4-й части "Матрицы".