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пятница, 24 мая 2019 17:58

"Антитела" отправляются в свой первый стадионный тур

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Автор: пресс-служба группы
  Тур "Hello" посвящен новому альбому и десятилетию группы
Тур "Hello" посвящен новому альбому и десятилетию группы

Первыми вживую концерт стадионного тура "Hello" группы "Антитела" 25 мая услышат львовяне на стадионе "Арена Львов". Он посвящен новому альбому и десятилетию группы.

Концерты состоятся только в пяти городах Украины: Львов, Полтава, Харьков, Одесса, Киев.

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К этому событию музыканты готовились почти два года. Они представят live-шоу с сверхсовременным звуком и светом, специально для концертов группа везет из Италии. Специально для тура сцену спроектировали в форме полукруга. Ее ширина более 40 м, высота - около 15 м. Ее перевозят в шести крупногабаритных грузовиках.

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"Антитела" играть песни с нового лонг-плею "Hello", среди них "ТДМЕ", "Верила", "Лови момент" и хиты с предыдущих пластинок. Также во Львове презентуют новую песню и клип, которые создали совместно с британской группой Clean Bandit.

Специальными музыкальными гостями тура станут MELOVIN и известный в Польше рок-группа CHEMIA, который недавно представил украиноязычную песню "Герой".

Предыдущий тур группы "Солнце" (2017) вошел в Национальный реестр рекордов Украины, установив рекорд в категории "Наибольшее количество городов, в которых состоялись концерты музыкального коллектива в рамках одного тура". С мая 2017 группа Антитела выдержала двухлетнюю концертную паузу.

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