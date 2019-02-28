Анна Седокова смотрела оскароносный фильм в соблазнительном платье с глубоким декольте

Фото: instagram.com/annasedokova/

Бывшая "рыженькая" солистка группы "ВИА Гра" 36-летняя Анна Седокова снова порадовала своих поклонников пикантными образами.

На своей странице в Instagram она опубликовала очередное "горячее" сторис. На видео певица была в сером платье с блестками и глубоким декольте, едва прикрывавшее грудь.

Образ дополнила массивными серебряными серьгами и соблазнительной красной помадой. В сторис Седокова сказала, что собирается смотреть фильм "Зеленая книга", который накануне получил Оскар.

Кроме того певица поделилась откровенным фото, где позирует в черных чулках и пиджаке без нижнего белья, с которого было едва заметно грудь. На голове у нее пушистые "заячьи ушки".

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Автор: instagram.com/annasedokova/ В чулках и с ушками - Анна Седокова порадовала своих поклонников откровенным образом

Читатели увлеклись ее фигурой и умением быть обаятельной и привлекательной, несмотря на статус многодетной мамы. "Аня! Просто ходячий секс", "Невероятная!", "Аня, ты как кофе горячая, и как аромат кофе соблазнительная!", "Какая вкусная зайчиха" - писали в комментариях под фото.

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