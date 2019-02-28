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четверг, 28 февраля 2019 14:58

Анна Седокова смотрела оскароносный фильм в соблазнительном платье с глубоким декольте
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Анна Седокова записала соблазнительное Сторис в Инстаграм
Фото: instagram.com/annasedokova/
Анна Седокова показала пышный бюст в "красной" фотосессии
В чулках и с ушками - Анна Седокова порадовала своих поклонников откровенным образом
"Я знаю, что вы ждали от меня такой подарок", - написала Анна Седакова в Инстаграм
Анна Седокова показала пышный бюст в "красной" фотосессии

Бывшая "рыженькая" солистка группы "ВИА Гра" 36-летняя Анна Седокова снова порадовала своих поклонников пикантными образами.

На своей странице в Instagram она опубликовала очередное "горячее" сторис. На видео певица была в сером платье с блестками и глубоким декольте, едва прикрывавшее грудь.

Образ дополнила массивными серебряными серьгами и соблазнительной красной помадой. В сторис Седокова сказала, что собирается смотреть фильм "Зеленая книга", который накануне получил Оскар.

Кроме того певица поделилась откровенным фото, где позирует в черных чулках и пиджаке без нижнего белья, с которого было едва заметно грудь. На голове у нее пушистые "заячьи ушки".

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Автор: instagram.com/annasedokova/
  В чулках и с ушками - Анна Седокова порадовала своих поклонников откровенным образом
В чулках и с ушками - Анна Седокова порадовала своих поклонников откровенным образом

Читатели увлеклись ее фигурой и умением быть обаятельной и привлекательной, несмотря на статус многодетной мамы. "Аня! Просто ходячий секс", "Невероятная!", "Аня, ты как кофе горячая, и как аромат кофе соблазнительная!", "Какая вкусная зайчиха" - писали в комментариях под фото.

Американскую светскую львицу 38-летнюю Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале, Канада. Звезда появилась без пальто в легком платье от Thierry Mugler, хотя на улице было 20° мороза.

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