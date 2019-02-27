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среда, 27 февраля 2019 15:56

Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд
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Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Фото: dailymail.co.uk
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале

Американскую светскую львицу 38-летнюю Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале, Канада. Звезда появилась без пальто в легком платье от Thierry Mugler, хотя на улице было 20° мороза.

Идя скользким тротуаром, Ким едва не поскользнулась. Удерживать равновесие ей мешали мюли на высоких каблуках Yeezy, бренда мужа, рэпера Канье Уэста.

Платье Кардашьян состояло из розовой легкой ткани и корсета золотистого оттенка.

Автор: dailymail.co.uk
  Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале

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Пользователи оставили десятки иронических комментариев в соцсетях о звезде реалити-шоу:

"Ким Кардашьян в Монреале и она, видимо, не получала сообщений о нашей морозной погоде", "Почему она носит шубы в Лос-Анджелесе, но не в Монреале?", "Как вы выжили в мороз в самом платье, Ким? Я здесь летом без свитера не могу. Поделитесь секретами", "Я думаю, это то, что вы хотите сказать: "Да, Ким Кардашьян находится в Монреале и ее соски оказывается настолько горячие, что они растопили лед под ее ногами по пути к своему черному автомобилю. Я не достоин ее присутствия".

После первого выхода Ким изменила наряд на белое платье-мини.

Автор: dailymail.co.uk
  Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале
Ким Кардашьян высмеяли за неуместный наряд на дизайнерской выставке в Монреале

Недавно Ким Кардашьян поразила откровенным образом на вечеринке Hollywood Beauty Awards. Знаменитость вышла в винтажном черном платье Thierry Mugler 1998 года. Изюминка наряда была в верхней части - грудь Ким была едва прикрыта полосками ткани.

dailymail.co.uk
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