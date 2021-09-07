Анна Саливанчук в кружевном белье думала об обязанностях женщины

Украинская актриса 36-летняя Анна Саливанчук поделилась откровенными фотографиями со своими подписчиков в Instagram.

Автор: Instagram.com/salivanchuk.anna Анна Саливанчук показалась в обольстительном образе

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" позировала в черном кружевном белье и туфлях на высоких каблуках. В посте Анна поделилась соображениями о женских обязанности.

Автор: Instagram.com/salivanchuk.anna Анна Саливанчук философствовала на тему женских обязанностей

"Есть мнение, что женщина должна уметь готовить, строить карьеру, держать дом в чистоте, воспитывать детей, быть отличной любовницей и еще огромный список "должна". Женщина должна, должна, должна. Да, это тоже важно, но давайте откровенно, единственное что должна женщина - это быть счастливым и получать удовольствие от жизни! Это база! И уже потом из этого состояние кайфа, что-то еще. Для женщины не важно, что ты делаешь, важно из какого состояния", - написала Саливанчук.

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Актриса Анна Саливанчук снялась в интересной фотосессии. На фотографиях звезда позировала верхом на черном коне. Анна надела красную длинное платье и черную шляпу. Образ довершила изысканными серьгами и макияжем с акцентом на глазах.