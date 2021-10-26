Анита Луценко ошеломила сеть позированием в нижнем белье

Фитнес-тренер 37-летняя Анита Луценко произвела фурор в сети. Звезда не часто делится пикантными фотографиями.

Спортсменка показала секси-фигуру в розовом комплекте нижнего белья. На серии снимков, опубликованной в Instagram, звездная тренерша предстала в корсете, трусах и чулках с подтяжками. На одном из фотографий держит фигуру розового кролика.

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Однако большинство фанатов заверили, что не ожидали увидеть Луценко в таком образе.

Фото: instagram.com/anitasporty

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"Жутко неожиданно видеть вас в таком образе", "Вам подходят такие женственные образы, увидела вас с другой стороны. Очень красиво", "Немного вульгарно и безвкусно", "Ни в коем случае не хочу обидеть, но мне кажется совсем не ваш стиль".

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась советами, как правильно худеть. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, чем вы питаетесь. Для того чтобы поддерживать иммунитет, работу гормонов, упругость тела и красоту волос, надо принимать белок. Источником энергии являются углеводы, а клетчатки и витаминов - овощи и фрукты. За либидо и женское здоровье, работоспособность и гладкость кожи отвечают жиры. Важно правильно сочетать эти компоненты для того, чтобы получить стройное и здоровое тело.