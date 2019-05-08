Анита Луценко объяснила, как считать дневную норму калорий

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как узнать свою дневную норму калорий.

Информацией спортсменка поделилась в Instagram.

Существует несколько простых правил:

1. Рассчитать свой БОВ (базовый обмен веществ) - количество энергии, которая необходима для работы мозга, поддержания температуры тела, переваривания пищи. Это все высчитывается, учитывая пол, рост, вес и возраст.

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2. Добавить уровень физической нагрузки. Его сложно точно определить. К сожалению, разные счетчики калорий показывают разный результат.

3. Калораж можно брать за основу на начале пути, то есть первые 3-5 дней.

"Необходимо обращать внимание на качество продуктов и соотношение БЖУ (белки, жиры, углеводы). Тем более, если отталкиваться только от калорий, то логично было бы питаться несколькими шоколадками в день и не переживать. Но это не так", - прокомментировала Анита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 6 Май 2019 в 11:32 PDT

Недавно Анита Луценко поделилась новым комплексом упражнений для спины и ягодиц.