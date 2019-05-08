Анита Луценко объяснила, как считать дневную норму калорий

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 603
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3836
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 846
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2070
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3168
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5463
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1854
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1998
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3213
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
8
3
5
7
16
Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья
Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья
&quot;Мать драконов&quot; позировала в сексуальном боди
"Мать драконов" позировала в сексуальном боди
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Группа &quot;Агонь&quot; снялась в новой коллекции для PUMA
Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Видео
Все видео
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2808
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1215
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3132
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3357
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 14:05

Анита Луценко объяснила, как считать дневную норму калорий

  Комментировать
Анита Луценко объяснила, как считать дневную норму калорий

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как узнать свою дневную норму калорий.

Информацией спортсменка поделилась в Instagram.

Существует несколько простых правил:
1. Рассчитать свой БОВ (базовый обмен веществ) - количество энергии, которая необходима для работы мозга, поддержания температуры тела, переваривания пищи. Это все высчитывается, учитывая пол, рост, вес и возраст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анита Луценко поделилась секретным методом очищения организма

2. Добавить уровень физической нагрузки. Его сложно точно определить. К сожалению, разные счетчики калорий показывают разный результат.

3. Калораж можно брать за основу на начале пути, то есть первые 3-5 дней.

"Необходимо обращать внимание на качество продуктов и соотношение БЖУ (белки, жиры, углеводы). Тем более, если отталкиваться только от калорий, то логично было бы питаться несколькими шоколадками в день и не переживать. Но это не так", - прокомментировала Анита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Недавно Анита Луценко поделилась новым комплексом упражнений для спины и ягодиц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анита Луценко объяснила, как считать дневную норму калорий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 69463
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 55557
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 23476
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18171
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 17048
Знаменитости
"Cкучаю за Тиной" - Дан Балан признался, что чувствует к Кароль
"Cкучаю за Тиной" - Дан Балан признался, что чувствует к Кароль Просмотров: 63
Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья
Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья
8
 Просмотров: 2736
Потап поздравил себя с днем рождения
Потап поздравил себя с днем рождения Просмотров: 1530
Макс Барских попал в ДТП
Макс Барских попал в ДТП Просмотров: 1476
"Мать драконов" позировала в сексуальном боди
"Мать драконов" позировала в сексуальном боди
3
 Просмотров: 2854
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 34595
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua