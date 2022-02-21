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понедельник, 21 февраля 2022 10:28

Аниматоры, кэнди-бар и звездные гости: Горбунов и Осадчая устроили яркую вечеринку в честь 5-летия сына
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Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые 18 февраля поздравляли сына Ивана с 5-летием, устроили яркую вечеринку в честь его дня рождения.

Ведущие организовали празднование в стиле любимого мультсериала Ивана "Щенячий патруль". Фото с вечеринки Осадчая обнародовала в Instagram.

На празднике была стилизованная фотозона, аниматоры и кэнди-бар в мультяшном стиле.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку в честь пятилетия сына
Фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку в честь пятилетия сына
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку в честь пятилетия сына
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку в честь пятилетия сына
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку в честь пятилетия сына

На вечеринку звездные родители пригласили Потапа и Настю Каменских, друзей и коллег.

"Детские праздники - любимые праздники", - написала Осадчая.

Ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая отметили годовщину свадьбы. Звезды поженились пять лет назад 3 февраля. Праздновать пара сбежала в романтический Париж.

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