"Праздничный побег" - Осадчая и Горбунов показали, где отпраздновали пятую годовщину брака

Ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая отметили годовщину свадьбы.
Звезды поженились пять лет тому назад 3 февраля.
Чтобы отпраздновать важный для них день, пара сбежала в романтический Париж.
Об этом рассказала Осадчая в своем Instagram. Она опубликовала ролик и показала, как они с мужем хорошо провели час вдвоем и отпраздновали.
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На кадрах влюбленные позируют на фоне Эйфелевой башни, пьют шампанское, показывают, как романтично украсили гостиничный номер и поделились, как гуляли по улицам Парижа.
Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая с ведущим Юрием Горбуновым и детьми уехала в отпуск за границу. Новый Год Осадчая с Горбуновым и двумя сыновьями отпраздновала в Карпатах. Потом они отправились в теплую страну – Таиланд.
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