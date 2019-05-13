Ани Лорак "засветила" соски в латексном платье

Опальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье.
На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница позирует в латексном обтягивающем платье, облегающем грудь, подтянутые бедра и живот.
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Ани Лорак, судя по всему, появилась без белья, "засветив" соски в ультраоблегающем наряде. Обращает на себя внимание и неестественное выражение лица певицы.
Скандальная певица Ани Лорак возмутила своих поклонников фотографией в слишком откровенном платье. Артистка приняла участие в фотосессии, где она позировала в черном латексном наряде с огромным разрезом на ноге.
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