Ани Лорак "засветила" соски в латексном платье

Опальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье.

На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница позирует в латексном обтягивающем платье, облегающем грудь, подтянутые бедра и живот.

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Ани Лорак, судя по всему, появилась без белья, "засветив" соски в ультраоблегающем наряде. Обращает на себя внимание и неестественное выражение лица певицы.

Автор: instagram.com/anilorak Скандальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье

Скандальная певица Ани Лорак возмутила своих поклонников фотографией в слишком откровенном платье. Артистка приняла участие в фотосессии, где она позировала в черном латексном наряде с огромным разрезом на ноге.