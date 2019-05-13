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понедельник, 13 мая 2019 08:47

Ани Лорак "засветила" соски в латексном платье

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Опальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье.

На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница позирует в латексном обтягивающем платье, облегающем грудь, подтянутые бедра и живот.

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Ани Лорак, судя по всему, появилась без белья, "засветив" соски в ультраоблегающем наряде. Обращает на себя внимание и неестественное выражение лица певицы.

Автор: instagram.com/anilorak
  Скандальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье
Скандальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье

Скандальная певица Ани Лорак возмутила своих поклонников фотографией в слишком откровенном платье. Артистка приняла участие в фотосессии, где она позировала в черном латексном наряде с огромным разрезом на ноге.

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13
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