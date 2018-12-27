Ани Лорак показала фигуру в супер-коротком платье

Фото: instagram/anilorak

Певица Ани Лорак снова порадовала фанов новыми снимками.

На них украинская звезда, которая последние несколько лет активно работает в РФ, позирует в очень коротком платье с широкими плечами. При этом сам наряд якобы пошит из зеркальных осколков, и очень напоминает диско-шар. Такие зеркальные шары лежат на полу, создавая фон.

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Мысли подписчиков разделились. Одни называют певицу красавицей, другие же критикуют ее за слишком короткую юбку.

Певица Ани Лорак показала трогательное фото со своей дочкой. Снимок певица опубликовала, 24 декабря, в день судебного заседания по ее разводу с мужем Муратом Налчаджиоглу.