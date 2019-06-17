Ани Лорак похвасталась новым романом

Певица опубликовала новое фото в Instagram.

Певица Ани Лорак подтвердила слухи о романе с саунд-продюсером Егором Глебом.

Она опубликовала фото в коротких джинсовых шортах и ​​черном топе с хэштегом "Я в любви", передает "24 канал".

Слухи об отношениях активно обсуждали, потому что разница в их возрасте составляет 14 лет.

За несколько месяцев до публикации первых фото с Егором Глебом Лорак намекнула на новые отношения в песне. Ани Лорак презентовала клип "Я тебя ждала". Назвала трек символом нового этапа в ее жизни.

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"Я тебя ждала" - это новая история от Ани Лорак, очень личная, очень искренняя. Трек о сильной женщине, о женщине, которая умеет любить, раскрываться разными красками, отпускать, благодарить, о женщине, способной прощать и идти дальше. Этой работой певица ознаменует новый этап своей жизни, словно была жизнь до и после", - говорится в анонсе к клипу.

View this post on Instagram #явлюбви A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jun 16, 2019 at 10:34am PDT

Украинская певица 40-летняя Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала нежное фото с саунд-продюсером компании Black Star Inc. 26-летним Егором Глебом. Снимком в объятиях нового избранника исполнительница поделилась в Instagram и подтвердила слухи об их романе.