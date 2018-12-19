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среда, 19 декабря 2018 12:27

Ани Лорак официально подала на развод

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Подтвердилась информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу.

Автор: tabloid.pravda.com.ua
  Пара прожила в браке 9 лет
Пара прожила в браке 9 лет

Каролина действительно подала на развод, но это произошло 4 декабря, рассказывает Украинская правда.

Обнародовали документ, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек желает расторгнуть брак.

Автор: tabloid.pravda.com.ua
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Автор: tabloid.pravda.com.ua
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Судебное разбирательство назначено на 24 декабря

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Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Российская писательница и эпатажная светская львица Лена Ленина заявила, что после измены мужа певица Ани Лорак должна была "поставить точку или застрелиться".

Об этом она написала в своей колонке об изменах в этом году, опубликованной на Woman.ru.

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