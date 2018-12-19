Ани Лорак официально подала на развод

Подтвердилась информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу.
Каролина действительно подала на развод, но это произошло 4 декабря, рассказывает Украинская правда.
Обнародовали документ, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек желает расторгнуть брак.
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Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.
Российская писательница и эпатажная светская львица Лена Ленина заявила, что после измены мужа певица Ани Лорак должна была "поставить точку или застрелиться".
Об этом она написала в своей колонке об изменах в этом году, опубликованной на Woman.ru.
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