Ани Лорак официально подала на развод

Подтвердилась информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу.

Автор: tabloid.pravda.com.ua Пара прожила в браке 9 лет

Каролина действительно подала на развод, но это произошло 4 декабря, рассказывает Украинская правда.

Обнародовали документ, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек желает расторгнуть брак.

Автор: tabloid.pravda.com.ua Судебное разбирательство назначено на 24 декабря

Автор: tabloid.pravda.com.ua Судебное разбирательство назначено на 24 декабря

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Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Российская писательница и эпатажная светская львица Лена Ленина заявила, что после измены мужа певица Ани Лорак должна была "поставить точку или застрелиться". Об этом она написала в своей колонке об изменах в этом году, опубликованной на Woman.ru.