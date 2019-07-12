"Ангел" Victoria's Secret засветила грудь в откровенной съёмке

Фото: @gigihadid

Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид поделилась пикантными снимками без бюстгальтера.

Соблазнительные фото знаменитость разместила в Instagram.

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Джиджи позировала только в кружевной белой юбке и прикрывала грудь волосами. Волосы модели было взъерошены, на лице минимум макияжа.

Поклонники засыпали Хадид комплиментами в комментариях.

"Настоящий ангел", "невероятная внешность", "ты такая роскошная", "теперь это мое любимое фото".

Недавно супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue.