"Ангел" Victoria's Secret засветила грудь в откровенной съёмке

Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид поделилась пикантными снимками без бюстгальтера.
Соблазнительные фото знаменитость разместила в Instagram.
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Джиджи позировала только в кружевной белой юбке и прикрывала грудь волосами. Волосы модели было взъерошены, на лице минимум макияжа.
Поклонники засыпали Хадид комплиментами в комментариях.
"Настоящий ангел", "невероятная внешность", "ты такая роскошная", "теперь это мое любимое фото".
Недавно супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue.
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