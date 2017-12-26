Ангел Victoria's Secret в бикини похвасталась длинными ногами

Модель Victoria's Secret Изабель Гулар в бикини вместе с Кэвином Траппом была замечена в Бразилии.

Пара нежилась на пляже, наслаждаясь компанией друг друга.

Изабель ранее снималась для H & M и Vogue. Ее карьера достигла апогея, когда она начала сотрудничать с брендом нижнего белья Victoria's Secret.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальная активистка обнаженной зажгла елку

"Самое трудное в Victoria's Secret, это быть вдали от маминой еды и дома, где мои 5 братьев и сестер", - рассказала в интервью модель.

Звезда засветилась в этом году вместе с Заком Эфроном в фильме Baywatch.