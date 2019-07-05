Ангел Victoria's Secret расстается через год после бракосочетания

Автор: Page Six Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания

Австралийская модель Шанина Шейк расстается с музыкантом Грегом Эндрюсом, более известным как Dj Ruckus.

Модель Victoria's Secret подала на развод через год после свадьбы, сообщает иностранное издание TMZ.

Заявление о расторжении брака поступила в один из судов Лос-Анджелеса во вторник, 2 июля. Представители супругов отмечали, что пара решила расстаться еще в июне.

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"После долгих и тщательных размышлений Шанина Шейк и Грег Dj Ruckus решили расстаться. Они расстаются с чувством любви и уважения друг к другу, движутся дальше и просят уважать их право на личную жизнь в столь сложное время", - заявил представитель звезд.

Модель в музыкант познакомились еще в 2014 году. Сразу через год парень сделал любимой предложение на Багамах.

Там же через 2,5 года праздновали свадьбу. Торжество состоялось в апреле 2018 года.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская официально развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. На официальном сайте суда Подольского района города Киева появилась информация, что пара разорвала брачные отношения 1 июля.