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пятница, 05 июля 2019 10:59

Ангел Victoria's Secret расстается через год после бракосочетания
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Автор: Page Six
  Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания
Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания

Австралийская модель Шанина Шейк расстается с музыкантом Грегом Эндрюсом, более известным как Dj Ruckus.

Модель Victoria's Secret подала на развод через год после свадьбы, сообщает иностранное издание TMZ.

Заявление о расторжении брака поступила в один из судов Лос-Анджелеса во вторник, 2 июля. Представители супругов отмечали, что пара решила расстаться еще в июне.

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"После долгих и тщательных размышлений Шанина Шейк и Грег Dj Ruckus решили расстаться. Они расстаются с чувством любви и уважения друг к другу, движутся дальше и просят уважать их право на личную жизнь в столь сложное время", - заявил представитель звезд.

Модель в музыкант познакомились еще в 2014 году. Сразу через год парень сделал любимой предложение на Багамах.

Там же через 2,5 года праздновали свадьбу. Торжество состоялось в апреле 2018 года.

Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания
Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания
Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания
Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания
Шанина Шейк разводится с мужем музыкантом Грегом Эндрюсом через год после бракосочетания

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская официально развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

На официальном сайте суда Подольского района города Киева появилась информация, что пара разорвала брачные отношения 1 июля.

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Дата
05
июля

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