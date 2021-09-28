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вторник, 28 сентября 2021 12:49

"Ангел" Victoria's Secret прогулялась по Парижу в шляпе от украинского дизайнера
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Бразильская супер-модель Алессандра Амбросио, которая ранее была "ангелом" Victoria`s Secret, прогулялась по улицам Парижа
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Амбросио надела шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Амбросио ранее была "ангелом" Victoria`s Secret
Амбросио ранее была "ангелом" Victoria`s Secret
Амбросио ранее была "ангелом" Victoria`s Secret

Бразильская супермодель 40-летняя Алессандра Амбросио, которая ранее была "ангелом" Victoria`s Secret, прогулялась по улицам Парижа в шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Фото манекенщица обнародовала в Instagram.

Стоимость коричневой шляпы 6750 грн. Звезда позировала на Вандомской площади в Париже. Шляпку украинского бренда модель стилизовала темно-синими брюками, пиджаком, белой футболкой и сумкой от Bottega Veneta.

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"Привет, Париж", - лаконично подписала эффектные фото Амбросио.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио 11 апреля отметила 40-летие. По случаю праздника бывшая "ангел" Victoria's Secret позировала в крошечном красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.

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