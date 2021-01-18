Ангел Victoria's Secret показала безупречную фигуру в очень откровенном нижнем белье исподнем

Южноафриканская модель 32-летняя Кэндис Свэйнпоул примерила откровенный образ от бренда Victoria's Secret.

Свейнпоул позировала в ванной в черном бюстгальтере и стрингах, набор был дополнен поясом и черными чулками. При этом модель широко улыбалась, касаясь рукой длинных волос.

Автор: instagram.com/victoriassecret Южноафриканская модель 32-летняя Кэндис Свэйнпоул примерила откровенный образ от бренда Victoria's Secret

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете

"Установите настоящую любовную связь и идите один на один с нашими сексуальными наборами", - пишет бренд в подписи под этим снимком.

Ранее Кэндис Свэйнпоул показала пикантное фото, на котором она в черном сплошном купальнике позирует спиной к камере на фоне моря. Южноафриканская модель продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы, которым может позавидовать не одна девушка.