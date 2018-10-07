Анджелину Джоли не узнать в новом образе и пышном платье

Актрису Анджелину Джоли заметили во время съемок в Голливуде.

Звезда была с белокурыми волосами и в пышном платье. В таком образе по моде 1900-х годов, зритель увидит Джоли в фантастической ленте Come Away.

Анджелина Джоли не забывает о работе, несмотря на бракоразводный процесс, который длится у нее не первый год с Брэдом Питтом.

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Картина, в которой снимается Джоли является приквелом к ​​сказкам о Питера Пэне и Алисе в стране чудес.

По сюжету, Алиса и Питер брат и сестра, которые имеют идеальных родителей, их мать играет Джоли. Выход картины планируют на август следующего года, а режиссером проекта стала Бренда Чапман, для которой эта картина стала первым фильмом, после мультика Brave. Сценарий написала Мариса Кейт Гудгилл.