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воскресенье, 07 октября 2018 05:16

Анджелину Джоли не узнать в новом образе и пышном платье
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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

Актрису Анджелину Джоли заметили во время съемок в Голливуде.

Звезда была с белокурыми волосами и в пышном платье. В таком образе по моде 1900-х годов, зритель увидит Джоли в фантастической ленте Come Away.

Анджелина Джоли не забывает о работе, несмотря на бракоразводный процесс, который длится у нее не первый год с Брэдом Питтом.

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Картина, в которой снимается Джоли является приквелом к ​​сказкам о Питера Пэне и Алисе в стране чудес.

По сюжету, Алиса и Питер брат и сестра, которые имеют идеальных родителей, их мать играет Джоли.

Выход картины планируют на август следующего года, а режиссером проекта стала Бренда Чапман, для которой эта картина стала первым фильмом, после мультика Brave. Сценарий написала Мариса Кейт Гудгилл.

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