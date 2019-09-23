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понедельник, 23 сентября 2019 13:24

Анджелина Джоли стала блондинкой в новом фильме от Marvel

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Голливудская актриса Анджелина Джоли получила роль супергероини в фильме "Вечные" от Marvel.

В Twitter появились впечатляющие фото перевоплощения актрисы для роли в ленте.

Звезда появится в образе Тены, которая с другими представителями расы Вечных отправится на Землю, чтобы защитить планету от девиантов.

Подробности сюжета картины пока неизвестны, но в сети уже обсуждают новый образ Джоли.

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На фотографиях видно, что Анджелина стоит по колено в воде, вокруг нее съемочная группа. Джоли одели в белое длинное платье, на голове актрисы был белокурый парик.

Джоли рассыпала чей-то пепел в озеро и прощалась с ним.

Представители Marvel только в конце июля этого года смогли уговорить Анджелину Джоли на роль Тены в фильме о супергероях. Недавно актриса была приглашена на пресс-конференцию фестиваля Comic-Con, на которой призналась журналистам, что начала заниматься спортом, чтобы в кадре выглядеть, как настоящий воин бессмертной расы.

"Я очень рада быть здесь. Буду работать в 10 раз усерднее, потому что думаю, это и означает быть частью Marvel, одной из "вечных". Мы все читали сценарий. Мы все знаем, какая задача перед нами и будем работать, не покладая рук. Я тренируюсь и в восторге от съемок", - прокомментировала Джоли.

Автор: twitter.com/Shawarmachine2
  героиня комиксов Тена.
героиня комиксов Тена.

Согласно комиксами, которые стали основой сюжета фильма "Вечные", Тена обладает телекинетическими способностями. Кроме этого, она умеет летать и излучать энергию из глаз и рук. В комиксах героиня Анджелины Джоли предстает с белокурыми волосами и в золотых доспехах, поэтому, вероятно, именно в таком образе зрители увидят актрису.

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