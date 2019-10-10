Анджелина Джоли сияла на премьере "Малефисенты 2"

Голливудская актриса 44-летняя Анджелина Джоли побывала на премьере фильма "Малефисента: Повелительница тьмы" в Лондоне. Промотур второй части прошел во многих крупных городах в разных странах.

На красной дорожке Джоли появилась в роскошном белом блестящем платье бренда Ralph&Russo, которая была сшита по индивидуальному заказу. Наряд актрисы был украшен золотистыми вставками, которые подчеркнули стройную фигуру, и камнями Swarovski. Позади платья тянулся шлейф из тюля и шифона.

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Вместе с актрисой на премьере побывали ее дети - дочери Шайло, Захара, Вивьен и приемный сын Пакс.

Анджелина Джоли побывала на премьере в Лондоне. Фото: Reuters

Актриса Эль Фаннинг. Фото: Reuters

Недавно Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой разрыв с актером и отцом ее детей Брэдом Питтом. Звезда поделилась подробностями в интервью глянцевому журналу Madame Figaro.