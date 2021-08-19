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четверг, 19 августа 2021 23:46

Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости

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Певица Анастасия Приходько выразила свое мнение относительно празднования Дня Независимости в столице.

"Меня оскорбляет тот факт, что многие артисты, которые внесли весомый вклад в развитие музыки в Украине как таковой, остались за бортом. Если верить цитатам в СМИ, их просто вычеркнули из списка, настаивая, что "у нас только лучшие из лучших". Да, меня очень зацепил скандал, связанный с Павлом Зибровым", - написала Приходько на своей странице в Instagram.

"Первый вопрос: по какому критерию и кто решал, кто лучше? Люди, которые еще не родились, когда Павел Зибров уже вносил свой вклад в историю, а сейчас решают, что Паша "не лучший"? Или его композиция "Крещатик" не относится к золотым хитам Украины? Например, у меня есть вопрос к ряду артистов, в списке и хочется спросить, что они там делают?", - откровенно высказалась Анастасия.

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Также певица возмутилась, что некоторые артисты, которые гастролировали в России после событий 2014 года, также будут выступать на концерте ко Дню Независимости.

"И второе, например, Таисия Повалий имеет отношение к украинской культуре? Да. Но, она не выступает потому, что в свое время выбрала гастроли в России, а другие артисты, которые ездили в Россию будут петь на концерте! Ну ... как бы да? Но, они же "лучшие из лучших" ...

Так, что не стоит расстраиваться из-за того, что вас там нет не потому, что вы не имеете отношения к созданию украинской истории, а просто вы им не нравитесь. Я, например, тоже вообще ничего не сделала для Украины, не отказалась от российских гастролей, песня "Мамо", которая была написана специально для украинского Евровидения и "Герои не умирают", которая стала неким символом в зоне АТО, отношения к Украине не имеют", -с иронией написала звезда.

Павел Зибров поблагодарил Анастасии Приходько за поддержку непосредственно в комментарии под ее сообщением.

"Настя спасибо, что не молчишь. Мне очень приятно, что слышу слова поддержки от молодых артистов таких, как ты. И обидно, что некоторые друзья артисты молчат .... Хороших тебе песен, верных поклонников и счастья в Украине".

На концерте ко Дню Независимости выступят Нина Матвиенко, София Ротару, Тарас Петриненко, Тина Кароль, Руслана, Верка Сердючка, Kyiv Symphony Orchestra, Национальный академический ансамбль им. Вирского, Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", Валентин Дитюк, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, "Океан Эльзы", Виктор Павлик, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, Джамала, "Скай", "Скрябин", Кристина Соловей, ТНМК, Brutto, Dorofeeva, Dzidzio, GO_A, Kazka, Monatik, Mozgi, Tayanna.

После событий 2014 года некоторые украинские артисты заняли позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и без зазрения совести продолжают деятельность на территории страны-агрессора. Среди них Таисия Повалий, София Ротару, Ани Лорак, Светлана Лобода, MARUV.

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