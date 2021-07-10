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суббота, 10 июля 2021 23:46

Анастасия Приходько может простить мужу даже измену

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Певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о супружеской жизни в интервью youtube-канала "Слава +".

Автор: instagram.com/prykhodko_official
  Певица Анастасия Приходько готова простить мужу даже измену
Певица Анастасия Приходько готова простить мужу даже измену

Звезда призналась, что считает своего мужа Александра самым лучшим, и могла бы простить ему даже измену.

"Мы с моим мужем столько прошли, я знаю, что он настолько надежный человек, как бы мне ни было тяжело, я знаю, что он будет рядом. Если он полюбит другого человека, я его отпущу. Дети - все с ним все будет с ним. Этот человек на всю жизнь будет со мной. Если у него произойдет измена "бес попутал", я прощу, потому что мне гораздо дороже все то, что мы с ним прошли, а это - ну бес попутал", - сказала Приходько.

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Анастасия призналась, что в семье она - "наседка", которая обо всех заботится, но прежде всего - о любимом.

Автор: instagram.com/prykhodko_official
  Певица Анастасия Приходько в семье, как "наседка", которая обо всех заботится
Певица Анастасия Приходько в семье, как "наседка", которая обо всех заботится

"Как ни крути, но муж всегда должен чувствовать себя на первом месте. Что бы не случилось. Его всегда нужно подносить, всегда нужно его поддерживать. Даже если ты хочешь сказать, что все ты не прав - заткнись, промолчи, пойди в ванную, умойся, выйди, но не трогай его ", - отметила певица.

Однако Приходько отметила, что сама имеет вспыльчивый характер. Поэтому, когда она кричит, муж говорит ей, что любит, и просто перестает слушать, пока она не успокоится.

Певица Анастасия Приходько поделились с подписчиками в Instagram трогательными фотография со своими детьми. Недавно исполнительница и многодетная мама отдыхала с двумя сыновьями и дочерью в столичном парке динозавров.

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