Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько поделились с подписчиками в Instagram трогательными фотография со своими детьми.

Недавно исполнительница и многодетная мама отдыхала с двумя сыновьями и дочерью в столичном парке динозавров.

Поклонники заметили, как вырос ее трехмесячный сын Лука, а также 5-летний Гордей и 11-летняя Нана.

Кроме ярких фотографий Приходько опубликовала отзыв о парке динозавров.

"Сам Динопарк невелик. Сразу скажу, если есть возможность приехать в будний - выбирайте именно такой вариант. Я не представляю, как теми маленьким дорожкам ходят толпы в выходной. Все динозавры интерактивные и со звуковым оформлением, это очень понравилось. Если ребенок любит такую ​​тематику - однозначно ехать ...Рада, что в Киеве есть такие места, куда можно повести детей и покайфовать с ними ", - написала Анастасия.

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Исполнительница Анастасия Приходько опубликовала архивные фото, на которых позировала беременной. Также рассказала, что во время третьей беременности много плакала. В заметке под фото Приходько поделилась, что боялась умереть во время родов.