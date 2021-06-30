 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 90
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 891
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 243
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1206
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 477
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1386
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
4
3
9
5
5
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
Блестящая улыбка и потрясеные фанаты: как украшают зубы звезды шоубиза
Блестящая улыбка и потрясеные фанаты: как украшают зубы звезды шоубиза
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
"Чудо-женщина" Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
&quot;С такой фигурой грех не носить купальники&quot; - Дорофеева в бикини зажгла сеть
"С такой фигурой грех не носить купальники" - Дорофеева в бикини зажгла сеть
Видео
Все видео
Кароль позировала с питоном на голом теле
Кароль позировала с питоном на голом теле
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2160
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1026
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 23:46

Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
4

  Комментировать

Анастасия Приходько показала детей и поделилась отзывом о Динопарке в Киеве
Фото: instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько показала детей и поделилась отзывом о Динопарке в Киеве
Анастасия Приходько показала детей и поделилась отзывом о Динопарке в Киеве
Анастасия Приходько показала детей и поделилась отзывом о Динопарке в Киеве

Певица Анастасия Приходько поделились с подписчиками в Instagram трогательными фотография со своими детьми.

Недавно исполнительница и многодетная мама отдыхала с двумя сыновьями и дочерью в столичном парке динозавров.

Поклонники заметили, как вырос ее трехмесячный сын Лука, а также 5-летний Гордей и 11-летняя Нана.

Кроме ярких фотографий Приходько опубликовала отзыв о парке динозавров.

"Сам Динопарк невелик. Сразу скажу, если есть возможность приехать в будний - выбирайте именно такой вариант. Я не представляю, как теми маленьким дорожкам ходят толпы в выходной. Все динозавры интерактивные и со звуковым оформлением, это очень понравилось. Если ребенок любит такую ​​тематику - однозначно ехать ...Рада, что в Киеве есть такие места, куда можно повести детей и покайфовать с ними ", - написала Анастасия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Была любовь, в которой предали" - экс-участница "НеАнгелов" поделилась деталями личной жизни

Исполнительница Анастасия Приходько опубликовала архивные фото, на которых позировала беременной. Также рассказала, что во время третьей беременности много плакала. В заметке под фото Приходько поделилась, что боялась умереть во время родов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 10701
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 7704
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5940
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 5787
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 4869
Знаменитости
Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом
Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом Просмотров: 324
"Была любовь, в которой предали" - экс-участница "НеАнгелов" поделилась деталями личной жизни
"Была любовь, в которой предали" - экс-участница "НеАнгелов" поделилась деталями личной жизни Просмотров: 81
Нестандартная красота 5 plus size моделей, которые изменили модный мир
Нестандартная красота 5 plus size моделей, которые изменили модный мир
 Просмотров: 423
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии
3
 Просмотров: 324
Блестящая улыбка и потрясеные фанаты: как украшают зубы звезды шоубиза
Блестящая улыбка и потрясеные фанаты: как украшают зубы звезды шоубиза
9
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 43215
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть