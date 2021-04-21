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среда, 21 апреля 2021 23:46

Американская реперка Lizzo показалась голой и без фотошопа
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Американская реперка Lizzo часто позирует в эпатажных образах
Фото: instagram.com/lizzobeating
Американская реперка Lizzo часто позирует в эпатажных образах
Американская реперка Lizzo часто позирует в эпатажных образах
Американская реперка Lizzo часто позирует в эпатажных образах
Американская реперка Lizzo часто позирует в эпатажных образах

Американская реперка 32-летняя Lizzo часто публикует на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в эпатажных образах. Недавно она появилась абсолютно голой и призналась, что раньше немного редактировала свои фотографии, но на этот раз не использовала фотошоп.

"Обычно я поправляю свой живот и делаю кожу более гладкой, но захотела показать вам, какая я натуральная", - пояснила Lizzo.

Реперка присоединилась к проекту известного косметического бренда, цель которого - изменить отношение общества к стандартам красоты.

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Этой зимой хип-хоп исполнительница Lizzo прошла детокс-программу и немного схудла. После этого поклонники начали обвинять ее в измене идей бодипозитиву и пропаганде культуры диет.

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