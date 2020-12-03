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четверг, 03 декабря 2020 11:32

Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
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Модель и певица родом из американского города Атланта 26-летняя Танерель Стефенс снялась обнаженной в провокационной фотосессии.

Звезда позировала для Playboy и стала героиней декабрьского выпуска журнала. Эффектные кадры опубликовала в Instagram. Артистка предстала в очень откровенных образах, а на некоторых фотографиях - совершенно обнаженная.

"Год назад с меня издевались из-за моей "обвисшей груди". Я отстаивала свое право и права женщин во всем мире на автономию наших тел и на наше право свободно жить в своих телах без насмешек. Сегодня с гордостью сообщаю, что ты можешь найти эту самую прекрасную грудь на обложке Playboy, потому что я - декабрьская Playmate. Спасибо команде Playboy за то, что осуществила мечту и работала со мной ради создания безопасного пространства для женщин везде", - написала Стефенс под фото.

Автором съемок стала украинский фотограф Александра Самсонова. Она тоже опубликовала кадры с фотосессии в Instagram.

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Модель позировала для украинки
Фото: instagram.com/sashasamsonova
Модель позировала для украинки
Модель позировала для украинки
Модель позировала для украинки
Модель позировала для украинки

Также модель показала бэкстейдж со съемки.

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Публикация от Tanerélle (@tanerelle)

Американская актриса 29-летняя Эмма Робертс, которая скоро станет мамой, приняла участие в провокационной фотосессии для модного глянца. Звезду сериала "Американская история ужасов" в эффектных образах поснимала украинский фотограф Александра Самсонова. Фотосессия прошла в одном из особняков на холмах в американском Лос-Анджелесе.

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