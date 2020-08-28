Американская модель сексуально позирует в бикини

Фото: instagram.com/carmellarose

Американская модель 24-летняя Кармелла Роуз публикует откровенные фото в своем Instagram.

На последних фотографиях Роуз позирует в зеленом бикини на фоне бассейна. Девушка дополнила образ зеленым парео.

"Джейн оставила свои джунгли ради небольшого бассейна", - подписала фото модель.

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Подписчиков в Instagram Кармеллы насчитывается уже более 2 млн. Роуз с подросткового возраста работает моделью. Появлялась на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Maxim.

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