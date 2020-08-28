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пятница, 28 августа 2020 17:00

Американская модель сексуально позирует в бикини
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Модель поражает обольстительными формами
Фото: instagram.com/carmellarose
Модель поражает обольстительными формами
Модель поражает обольстительными формами
Модель поражает обольстительными формами
Модель поражает обольстительными формами

Американская модель 24-летняя Кармелла Роуз публикует откровенные фото в своем Instagram.

На последних фотографиях Роуз позирует в зеленом бикини на фоне бассейна. Девушка дополнила образ зеленым парео.

"Джейн оставила свои джунгли ради небольшого бассейна", - подписала фото модель.

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Подписчиков в Instagram Кармеллы насчитывается уже более 2 млн. Роуз с подросткового возраста работает моделью. Появлялась на обложках таких журналов, как Sports Illustrated и Maxim.

Американская модель 22-летняя София Ричи радует поклонников обольстительными фото в купальнике. Снимки публикует в своем Instagram.

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Дата
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