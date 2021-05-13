Американская модель намазала тело маслом и продемонстрировала идеальные изгибы

Фото: Instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл очаровала своих поклонников соблазнительными фотографиями. Фото опубликовала в Instagram.

На снимках, которые опубликовала недавно, звезда предстала в ярком салатовом бикини на фоне невероятного пейзажа. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками. Для эффектной фотосессии модель намазала тело маслом.

В ответ на откровенные фотографии Хоуп получила множество комплиментов от своей полуторамиллионной армии поклонников.

На других фото звезда позирует в голубом пляжном костюме, а также в сетчатом ​​платье.

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Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк поразила фанатов сексуальными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков с эффектом полароидной рамки в Instagram. На некоторых фотографиях модель предстала топлес и в белых штанах.