Alyosha получила престижную всеукраинскую премию

Недавно Alyosha выпустила трек о любви "Планеты". Фото: пресс-служба

Певица Alyosha получила всеукраинскую премию "Женщина III тысячелетия". Церемония награждения прошла 12 декабря в Национальной оперетте Украины.

Став музыкальной гостьей мероприятия, артистка исполнила свой хит "Калина" и представила столичной публике трек "Планети", релиз которого состоялся в конце прошлого месяца.

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По завершению выступления певице вручили статуэтку в категории "Рейтинг" за профессиональное развитие в творческой сфере и активное участие в общественной деятельности.

"Мы достойны этой премии каждый день. Когда своим трудом, заботой и любовью наполняем мир вокруг. Когда за сутки успеваем то, на что и недели было бы мало. Каждая женщина достигает успеха, когда есть доверие и поддержка от мужа и семьи", - вспомнила в речи певица своего мужа, фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю.

Напомним, премия "Женщина III тысячелетия" отмечает выдающихся украинок с 2006 года. Победительницами становятся известные фигуры, которые благодаря своему влиянию и авторитету развивают важные для украинцев сферы общественной жизни.