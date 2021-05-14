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пятница, 14 мая 2021 10:47

Alyosha отмечает юбилей: самые интересные факты о певице
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Певица Alyosha празднует свое 35-летие. Накануне праздника она презентовала клип на песню Lebedi.
Фото: Instagram.com/alyoshasinger
Певица Alyosha празднует свое 35-летие. Накануне праздника она презентовала клип на песню Lebedi.
Звездные супруги, Тарас Тополя и Alyosha, воспитывают троих детей
Младшей дочери звездных родителей только 9 месяцев.

Вчера певица Alyosha презентовала клип на песню Lebedi, а сегодня празднует свое 35-летие.

По случаю праздника Gazeta.ua собрала интересные факты об артистке.

Настоящее имя певицы Елена Тополя (девичья фамилия - Кучер). Старшие братья придумали для нее неординарный псевдоним. Дело в том, что они занимались каратэ и кунг-фу, а она им помогала тренироваться. В своих компании ребята называли сестру Лешка, чаще просто Лё

Папа будущей певицы увлекался рыбалкой и девушка с детства помогала ему продавать рыбу. Причем успевала хорошо учиться и по вечерам бегать на репетиции школьного хора.

20 марта 2010 Alyosha победила в Национальном отборе на конкурс "Евровидение" с песней "To be free". Оказалось, что песня была очень похожей на "Knock Me Out" в исполнении Линды Перри, поэтому ее обвинили в плагиате. Через это 25 марта она представила новую композицию, "Sweet People". С ней представляла Украину на песенном конкурсе и заняла десятое место.

Певица имеет голос диапазоном четыре октавы. Она является автором не только собственных песен, но и Натальи Могилевской, дуэта Потапа и Насти Каменских.

Alyosha уверяет, что текст песни "Поруч" придумала, после того, как ей приснился Кузьма Скрябин.

Клип певицы на песню "Калина" за год собрал около 7 миллионов просмотров на YouTube. На протяжении 4 лет клип держался в 50 самых популярных украинских музыкальных видео.

Автор: Instagram.com/alyoshasinger
  Звездные супруги, Тарас Тополя и Alyosha, воспитывают троих детей
Звездные супруги, Тарас Тополя и Alyosha, воспитывают троих детей

Alyosha - многодетная мама. Вместе с мужем, солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, воспитывают сыновей - 8-летнего Романа и Марка, 5 лет, и дочь Марию, которой 9 месяцев.

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Певица Alyosha презентовала клип на песню Lebedi. Съемки видеоработы прошли в замке XV в. - Свиржском во Львовской области. Режиссером клипа, который выполнили в средневековом стиле, является Ярослав Савчак. Трек войдет в пятую студийную пластинку артистки.

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