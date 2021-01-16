Alyona Alyona получила €10 тыс. от ЕС

Аlyona Аlyona в Европе выиграла международную премию. Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Muves Europe Talent Awards 2021. Это ежегодная награда ЕС в сфере популярной современной музыки.

"Она получила денежный приз в размере 10 000 евро и пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии. Також alyona alyona получила больше голосов в дополнительной номинации Public Choice Award и получит дополнительно 5000 евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже", - говорится в Минкульта Украины.

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Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.