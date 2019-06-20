Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже

Фото: @alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, которая недавно провела свой первый сольный концерт в Киеве, показала пышную фигуру на отдыхе.

Фотографию с пляжа Барселоны реперша опубликовала в Insta-story.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе

На снимке звезда выходит из воды в розовом сплошном купальнике. Волосы реперши завязано в пучок.

Недавно рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила видео на песню "Если бы я была не я" из альбома "Пушка".