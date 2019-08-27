Alyona Alyona номинировали на престижную европейскую премию

Автор: Instagram В апреле 2019 alyona alyona попала на страницы американского глянца Vogue

Рэпершу Alyona Alyona, настоящее имя - Алена Савраненко, номинировали на немецкую международную премию Anchor. Ее вручают наиболее перспективным талантам.

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке - украинском. Как ее слова текут, шипят, катятся, качаются и выбегают? Одним словом: вау", - пишут организаторы премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе

Премия Anchor основана в 2016-м. Церемония проходит в сентябре во время Reeperbahn Festival в Гамбурге, Германия.

Организаторы отметили, что путь к сцене в рэперши был непростым. До недавнего ей пришлось поработать кассиром в супермаркете, продавцом косметики и воспитателем в детском саду в Барышевке под Киевом.

В октябре 2018-го Alyona Alyona презентовала дебютный клип на песню "Рыбки". Количество просмотров видео на YouTube достигло почти 2 млн. В апреле рэперша выпустила дебютный альбом "Пушка", в который вошли 13 треков.