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вторник, 27 августа 2019 15:23

Alyona Alyona номинировали на престижную европейскую премию

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Автор: Instagram
  В апреле 2019 alyona alyona попала на страницы американского глянца Vogue
В апреле 2019 alyona alyona попала на страницы американского глянца Vogue

Рэпершу Alyona Alyona, настоящее имя - Алена Савраненко, номинировали на немецкую международную премию Anchor. Ее вручают наиболее перспективным талантам.

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке - украинском. Как ее слова текут, шипят, катятся, качаются и выбегают? Одним словом: вау", - пишут организаторы премии.

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Премия Anchor основана в 2016-м. Церемония проходит в сентябре во время Reeperbahn Festival в Гамбурге, Германия.

Организаторы отметили, что путь к сцене в рэперши был непростым. До недавнего ей пришлось поработать кассиром в супермаркете, продавцом косметики и воспитателем в детском саду в Барышевке под Киевом.

В октябре 2018-го Alyona Alyona презентовала дебютный клип на песню "Рыбки". Количество просмотров видео на YouTube достигло почти 2 млн. В апреле рэперша выпустила дебютный альбом "Пушка", в который вошли 13 треков.

Радио Свобода
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