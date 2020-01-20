Алла Мазур впервые появилась в телеэфире после лечения рака

Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур вышла на работу после химиотерапии. Фото: today.ua

Алла Мазур, которая сейчас активно борется с онкозаболеванием, появилась на своем рабочем месте - в эфире телепрограммы ТСН.Тиждень.

У нее изменилась прическа: волосы выглядят длиннее, закрывает лоб. Вполне вероятно, что телеведущая использовала парик.

Черты Аллы лицо округлились, но она выглядит бодрой. В журналистки несколько изменился голос, однако она ведет эфир в своей привычной манере.

Вполне вероятно, что изменения - это последствия четырех курсов химиотерапии, которые перенесла Алла Мазур последнее время. Впрочем, она и не скрывает, что ее внешность изменилась.

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В то же время, журналистка настроена решительно и уверена в том, что сможет преодолеть свою непростую болезнь. Впереди у нее еще несколько курсов химиотерапии, а затем - хирургическое лечение.

В начале ноября 2019 Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. И она начинает борьбу с раком. 54-летняя звезда решила сделать это публично, чтобы положить конец умолчанию темы онкозаболеваний в обществе.