"Начинаю бороться" - телеведущая Алла Мазур сообщила, что у нее рак

Телеведущая Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Фото - facebook.com/1plus1.AllaMazur

Телеведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. И она начинает борьбу с раком.

54-летняя звезда решила сделать это публично, чтобы положить конец умолчанию темы онкозаболеваний в обществе. О том, что с ней происходит, Алла написала в Facebook.

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"Нельзя бояться. Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Какую - можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться. И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это - безотлагательно", - написала Мазур.

Добавила, что это все подробности, которые считает уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и она уже почувствовала: путь не будет легким. Но планирует работать дальше и не выпадать из жизни.

Телеведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур родом их Хмельницкой области. Сама воспитывает сына 11-летнего Артема. Мальчик учится в 5-м классе.