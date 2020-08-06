Алисса Милано чуть не умерла от коронавируса

Алисса Милано четыре месяца восстанавливалась после коронавируса. Фото: Facebook

Недавно звезда американского сериала "Все женщины - ведьмы" 47-летняя Алисса Милано поделилась на своей Instagram странице историей болезни на коронавирус. Актриса перенесла болезнь в начале апреля.

У нее были почти все симптомы, но два сделаны тесты не подтвердили Covid-19. Первый тест на антитела также оказался отрицательным. Только когда в Милано взяли на анализ кровь из вены, выяснилось, что она болела на коронавирус.

В своем посте актриса подчеркнула, что тесты ошибаются, и настоящих цифр больных COVID-19 не знает никто.

"Я никогда раньше не была так больна. Все болело. Потеряла обоняние. Было такое ощущение, будто у меня в груди сидел слон. Я не могла дышать, не могла удержать в себе пищу. За две недели потеряла 9 фунтов (4 кг). Была как в тумане. Невысокая температура и головные боли были ужасные. У меня были практически все симптомы Covid ", - написала актриса.

Милано добавила, что целых четыре месяца у нее не проходили головокружение, были проблемы с желудком и краткосрочной памятью. Была одышка и не проходило ощущение сильного сердцебиения.

"Хочу, чтобы вы знали - наша система тестирования несовершенна, и мы не знаем настоящих цифр. А еще хочу, чтобы вы знали, эта болезнь - не обман. Я думала, что умираю", - добавила она.

Алисса Миланно призвала подписчиков беречься, мыть руки и носить маски. Также сообщила, что собирается сдать плазму своей крови и надеется спасти этим чью-то жизнь.

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