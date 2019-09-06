Алина Гросу рассказала о пополнении в семье

Алина Гросу рассказала о желании стать матерью. Фото: @alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу откровенно поделилась, когда ждать пополнения в новоиспеченной семье.

Подробности звезда рассказала в передаче "Жизнь известных людей".

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По словам исполнительницы, вопрос о беременности - самый популярный после свадьбы.

"Мой муж постоянно спрашивает, когда же у нас будут дети", - поделилась Гросу.

Девушка призналась, что очень хочет стать матерью. Когда именно это произойдет не сообщила.

"Мне кажется, что когда-то это просто случится и все. Потому что мы никогда не будем к этому готовы на 100%", - подытожила певица.

Недавно 24-летняя Алина Гросу откровенно рассказала, сколько заплатила за свадьбы в Италии с бизнесменом Александром комков.