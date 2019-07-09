Алессандра Амбросио показала, как релаксирует с бойфрендом

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась в сети видвертимиы снимками со своим парнем, которого зовут Николо Одди.

Сексуальные фото девушка опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ангел" Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии

На снимке девушка обнимает любимого. На ней одето терракотовое бикини.

"Доброе утро из рая", - подписала пост Амбросио.

Подписчики стали комментировать звезду.

"Ты выглядишь невероятно", "какая стройная", "фигура просто бомба", "вы очень красивые".

Модель Алессандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria's Secret, поделилась серией соблазнительных снимков с отдыха.