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вторник, 16 июля 2019 17:33

Алессандра Амбросио показала идеальные формы на пляже
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Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Фото: @alessandraambrosio
Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками в бикини на отдыхе

Соблазнительные пляжные снимки знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в купальниках различных фасонов и цветов от собственного бренда бикини GAL Floripa.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами.

"Так горячо", "русалка", "невероятно красивая", "фигура просто огонь", "ты идеальная".

Недавно модель Алессандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria's Secret, поделилась серией соблазнительных снимков с отдыха.

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