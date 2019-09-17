Алессандра Амбросио показала "горячие" фото в крошечном бикини

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria`s Secret Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в сети.
Откровенные пляжные фото звезда опубликовала в Instagram.
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Знаменитость позировала в крошечном разноцветном бикини на пляже с мячом в руках.
"Бесконечное лето", - подписала снимки Амбросио.
Пользователи сети с восторгом отреагировали на новые фото супермодели.
"Богиня", "твоя фигура это просто мечта", "невероятно красивые фото", "прекрасно выглядишь".
Недавно супермодель Алессандра Амбросио поделилась "горячими" снимками с отдыха на острове Миконос, Греция.
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