Алессандра Амбросио поделилась сексапильными снимками в сети

Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria`s Secret, поделилась серией соблазнительных снимков с отдыха.
Фотографии с пляжа Санторини знаменитость разместила в Instagram.
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Для отдыха на берегу моря модель выбрала крошечные бикини черного и бежевого цветов. На лице Амбросио ни грамма макияжа.
Сторонники засыпали модель приятными словами:
"Королева", "не могу насмотреться на тебя", "нереально красивая", "ради такой фигуры можно убить".
Недавно Алессандра Амбросио снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда GAL Floripa.
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