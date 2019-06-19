Алессандра Амбросио поделилась сексапильными снимками в сети

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая стала первым "ангелом" Victoria`s Secret, поделилась серией соблазнительных снимков с отдыха.

Фотографии с пляжа Санторини знаменитость разместила в Instagram.

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Для отдыха на берегу моря модель выбрала крошечные бикини черного и бежевого цветов. На лице Амбросио ни грамма макияжа.

Сторонники засыпали модель приятными словами:

"Королева", "не могу насмотреться на тебя", "нереально красивая", "ради такой фигуры можно убить".