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четверг, 10 сентября 2020 23:46

Алена Шоптенко в кружевном лифчике размышляла об умении говорить "нет"
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Алена Шоптенко порадовала поклонников пикантным фото.
Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Алена Шоптенко порадовала поклонников пикантным фото.

Хореограф и партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко появилась в сексуальном образе на новой фотографии в Instagram.

На снимке Елена соблазнительно позирует, сидя на стуле в черном кружевном бюстгальтере, кожаных штанах и ярко желтых туфлях на высоких каблуках. Сверху танцовщица надела пиджак.

Под снимком звезда опубликовала свои соображения об умении говорить "нет".

"Очень люблю одно высказывание и каждый раз вспоминаю его, когда стою перед выбором." Быть собой "- это умение говорить" нет ". Это умение отказывать без боязни обидеть или не отвечать, и умение отказываться от альтернатив в пользу того, что действительно ценишь . Очень много можно сказать о человеке, исходя из того, что она отвергает. Для меня умение и слышать "нет" - очень важный жизненный навык, чтобы не "потеряться", - написала Шоптенко.

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Премьера нового сезона "Танців з зірками" состоялась 30 августа. В первом прямом эфире одна из пар проекта — Олег Винник и Алена Шоптенко — в страстном танго представила собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".

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